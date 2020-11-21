Несколько узбекистанцев пытались украсть уголь из движущегося поезда, сообщает Podrobno.uzсо ссылкой на данные "Узбекистон темир йуллари".

"17 ноября грузовой поезд с 50 вагонами, груженными углём, сделал остановку на железнодорожной станции "Аблык". Здесь рабочие должны были отцепить четыре вагона с углем, принадлежащие Ангренскому городскому филиалу АГМК", – отметили в "Узбекистон темир йуллари".

После того как вагоны отцепили, основной состав продолжил свой путь. Оставшиеся вагоны были прицеплены к тепловозу и отправлены к месту доставки. Во время движения грузового состава за вагоны зацепились пять неизвестных лиц и прямо на ходу поезда из открытых полуприцепов пытались произвести незаконную выгрузку угля.

Сопровождающий данный грузовой поезд сотрудник Ахангаранского отряда военизированной охраны "Узбекистон темир йуллари" оперативно среагировал, остановив тепловоз и попытался поймать злоумышленников. Однако им удалось скрыться с места преступления.

В настоящее время проводятся оперативно-розыскные мероприятия по установлению личности неизвестных лиц.