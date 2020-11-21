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  • 21 ноябрь 2020 11:25
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Несколько узбекистанцев пытались украсть уголь из движущегося поезда

Несколько узбекистанцев пытались украсть уголь из движущегося поездаНесколько узбекистанцев пытались украсть уголь из движущегося поезда, сообщает Podrobno.uzсо ссылкой на данные "Узбекистон темир йуллари".

 

"17 ноября грузовой поезд с 50 вагонами, груженными углём, сделал остановку на железнодорожной станции "Аблык". Здесь рабочие должны были отцепить четыре вагона с углем, принадлежащие Ангренскому городскому филиалу АГМК", – отметили в "Узбекистон темир йуллари".

 

После того как вагоны отцепили, основной состав продолжил свой путь. Оставшиеся вагоны были прицеплены к тепловозу и отправлены к месту доставки. Во время движения грузового состава за вагоны зацепились пять неизвестных лиц и прямо на ходу поезда из открытых полуприцепов пытались произвести незаконную выгрузку угля.

 

Сопровождающий данный грузовой поезд сотрудник Ахангаранского отряда военизированной охраны "Узбекистон темир йуллари" оперативно среагировал, остановив тепловоз и попытался поймать злоумышленников. Однако им удалось скрыться с места преступления.

 

В настоящее время проводятся оперативно-розыскные мероприятия по установлению личности неизвестных лиц.


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