Стала известна дата открытия всех детских садов в Узбекистане

Детские сады Узбекистана будут открыты к концу ноября 2020 года, сообщили в Министерстве дошкольного образования республики.

На данный момент специалистами министерства совместно с СЭС ведется работа по ускорению запуска деятельности детсадов, которые ожидали разрешения Кегашей народных депутатов.

"К началу работу и приему детей допустят только те ДОО, которые получат разрешение СЭС. При этом закрытыми все еще будут ДОО, в которых на данный момент ведутся строительные работы, проходящие реконструкцию, а также где были выявлены случаи заражения COVID-19 среди сотрудников", – говорится в информации.

На данный момент свою работу возобновили 89% государственных ДОО (5 385) и 80% негосударственных ДОО (8 716). Количество детей, посещающих ДОО, составляет 691 271.