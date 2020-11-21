Президент побеседовал с деятелями кино

Шавкат Мирзиёев ознакомился с работой, проделанной на киностудии «Узбекфильм».

В своем Послании, представленном Олий Мажлису в текущем году, глава государства отмечал необходимость создания фильмов высокого художественного уровня, развития современной киноиндустрии, в том числе путем строительства кинотеатров.

С этой целью сфера получила крупное финансирование. Были отремонтированы все павильоны «Узбекфильма» и улучшены условия для создания новых картин. Киностудия и студия документальных фильмов оснащаются современным оборудованием.

Здесь Президент пообщался с ветеранами, режиссерами и специалистами отечественной кинематографии.

- Кино - очень сложная, важная для нашего народа и общества сфера, - подчеркнул Шавкат Мирзиёев. - Прежде киностудия «Узбекфильм» находилась в плачевном состоянии. Множество помещений и зданий сдавалось в аренду. А теперь все вернулось хозяевам - деятелям кино. Из-за отсутствия внимания в кинематографе нашей страны наступил застой. Создавались в основном поверхностные коммерческие картины на неглубокие темы, а развитие сферы в целом отставало от мировых темпов.

Благодаря уделяемому в последнее время вниманию и поддержке содержание фильмов изменилось. В частности, были сняты такие исторические киноленты, как «Имом Термизий», «Исломхужа», «Элпарвар», «Кукон шамоли», «101», «Ибрат».

- Хотя по количеству фильмы, снятые за последние годы, незначительны, зато в них стало больше смысла, - подметил Шавкат Мирзиёев.

Отмечалось, что отечественный зритель не должен подпасть под влияние зарубежных телесериалов, а наоборот, знать свою историю, искусство, литературу, ценности, воспитываться в этом духе.

- Кино - это основа воспитания. Нам нужно открыть школу кинематографа. Сейчас не хватает качественных картин, но есть стремление снимать хорошие ленты. Обязательно должен быть фильм об истории Узбекистана. Время для этого настало, - подчеркнул глава государства.

Рекомендовано составить список 100 лучших отечественных фильмов, показывать их на государственных и частных телеканалах.

Для увековечения памяти самоотверженных деятелей национального кинематографа Президент предложил назвать общеобразовательные школы в каждом регионе именами таких всенародно любимых актеров и актрис, как Раззок Хамроев, Шукур Бурханов, Наби Рахимов, Хамза Умаров, Лутфихоним Саримсокова.

Высказаны мнения об изучении и применении достижений мировой киноиндустрии, о развитии квалификации кинодеятелей, в частности, обучении молодежи во Всероссийском государственном институте кинематографии. Выдвинута идея организовать детскую киностудию.