Президент побеседовал с деятелями кино

Шавкат Мирзиёев ознакомился с работой, проделанной на киностудии «Узбекфильм».
В своем Послании, представленном Олий Мажлису в текущем году, глава государства отмечал необходимость создания фильмов высокого художественного уровня, развития современной киноиндустрии, в том числе путем строительства кинотеатров.
С этой целью сфера получила крупное финансирование. Были отремонтированы все павильоны «Узбекфильма» и улучшены условия для создания новых картин. Киностудия и студия документальных фильмов оснащаются современным оборудованием.
Здесь Президент пообщался с ветеранами, режиссерами и специалистами отечественной кинематографии.
Благодаря уделяемому в последнее время вниманию и поддержке содержание фильмов изменилось. В частности, были сняты такие исторические киноленты, как «Имом Термизий», «Исломхужа», «Элпарвар», «Кукон шамоли», «101», «Ибрат».
Отмечалось, что отечественный зритель не должен подпасть под влияние зарубежных телесериалов, а наоборот, знать свою историю, искусство, литературу, ценности, воспитываться в этом духе.
Рекомендовано составить список 100 лучших отечественных фильмов, показывать их на государственных и частных телеканалах.
Для увековечения памяти самоотверженных деятелей национального кинематографа Президент предложил назвать общеобразовательные школы в каждом регионе именами таких всенародно любимых актеров и актрис, как Раззок Хамроев, Шукур Бурханов, Наби Рахимов, Хамза Умаров, Лутфихоним Саримсокова.
Высказаны мнения об изучении и применении достижений мировой киноиндустрии, о развитии квалификации кинодеятелей, в частности, обучении молодежи во Всероссийском государственном институте кинематографии. Выдвинута идея организовать детскую киностудию.