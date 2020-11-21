» » » Президент побеседовал с деятелями кино
﻿
  • 21 ноябрь 2020 9:59
  • 65

Президент побеседовал с деятелями кино

Шавкат Мирзиёев ознакомился с работой, проделанной на киностудии «Узбекфильм».

 

Президент побеседовал с деятелями кино

 

В своем Послании, представленном Олий Мажлису в текущем году, глава государства отмечал необходимость создания фильмов высокого художественного уровня, развития современной киноиндустрии, в том числе путем строительства кинотеатров.

 

С этой целью сфера получила крупное финансирование. Были отремонтированы все павильоны «Узбекфильма» и улучшены условия для создания новых картин. Киностудия и студия документальных фильмов оснащаются современным оборудованием.

 

Президент побеседовал с деятелями кино

 

Здесь Президент пообщался с ветеранами, режиссерами и специалистами отечественной кинематографии.

 

- Кино - очень сложная, важная для нашего народа и общества сфера, - подчеркнул Шавкат Мирзиёев. - Прежде киностудия «Узбекфильм» находилась в плачевном состоянии. Множество помещений и зданий сдавалось в аренду. А теперь все вернулось хозяевам - деятелям кино.Из-за отсутствия внимания в кинематографе нашей страны наступил застой. Создавались в основном поверхностные коммерческие картины на неглубокие темы, а развитие сферы в целом отставало от мировых темпов.

 

Благодаря уделяемому в последнее время вниманию и поддержке содержание фильмов изменилось. В частности, были сняты такие исторические киноленты, как «Имом Термизий», «Исломхужа», «Элпарвар», «Кукон шамоли», «101», «Ибрат».

 

- Хотя по количеству фильмы, снятые за последние годы, незначительны, зато в них стало больше смысла, - подметил Шавкат Мирзиёев.

 

Президент побеседовал с деятелями кино

 

Отмечалось, что отечественный зритель не должен подпасть под влияние зарубежных телесериалов, а наоборот, знать свою историю, искусство, литературу, ценности, воспитываться в этом духе.

 

- Кино - это основа воспитания. Нам нужно открыть школу кинематографа. Сейчас не хватает качественных картин, но есть стремление снимать хорошие ленты. Обязательно должен быть фильм об истории Узбекистана. Время для этого настало, - подчеркнул глава государства.

 

Рекомендовано составить список 100 лучших отечественных фильмов, показывать их на государственных и частных телеканалах.

 

Для увековечения памяти самоотверженных деятелей национального кинематографа Президент предложил назвать общеобразовательные школы в каждом регионе именами таких всенародно любимых актеров и актрис, как Раззок Хамроев, Шукур Бурханов, Наби Рахимов, Хамза Умаров, Лутфихоним Саримсокова.

 

Высказаны мнения об изучении и применении достижений мировой киноиндустрии, о развитии квалификации кинодеятелей, в частности, обучении молодежи во Всероссийском государственном институте кинематографии. Выдвинута идея организовать детскую киностудию.


Похожие статьи:
﻿

"Узбеккино" представит общенациональные премьеры новых фильмов на ТВ

Новости Узбекистана
﻿
Неделя узбекского кино

Неделя узбекского кино

Новости Узбекистана
﻿
Новый руководитель

Новый руководитель "Узбеккино" провел форум: какие проблемы были озвучены

Новости Узбекистана
﻿
Кинотеатры будут ежедневно показывать отечественное кино

Кинотеатры будут ежедневно показывать отечественное кино

Новости Узбекистана / Культура
﻿
Узбекское кино возглавило рейтинг самых качественных фильмов

Узбекское кино возглавило рейтинг самых качественных фильмов

Новости Узбекистана / Культура
Комментариев: 0
Добавить комментарий
Яндекс.Метрика