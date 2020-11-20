» » » Минэнерго назвало причину отключений электроэнергии
﻿
  • 20 ноябрь 2020 14:57
  • 41

Минэнерго назвало причину отключений электроэнергии

Минэнерго назвало причину отключений электроэнергии

Основной причиной сбоев в энергопоставках является повышенное потребление электроэнергии, что особенно характерно в период похолодания, объяснили в пресс-службе Министерства энергетики.

 

"В то же время кратковременные отключения дают возможность предотвратить крупные системные аварии" - уточнили в ведомстве.

 

Сообщается, что в любой энергосистеме для её стабильной работы должен быть обеспечен энергобаланс между потреблением и производством, причём для любого мгновения времени (миллисекунды).

 

"Данное условие является очень важным с точки зрения надежности и бесперебойности обеспечения потребителей электричеством надлежащего качества и обеспечения безаварийной работы энергосистемы. При повышенном потреблении электроэнергии (летом высокая жара или в суровом холоде в зимнее время года) даже в развитых странах обеспечение энергобаланса между потреблением и производством является трудно выполнимой задачей, что приводит к крупным системным авариям с нарушением устойчивости работы энергосистемы и прекращением поставки электроэнергии в полном объеме и полным погашением целых регионов в длительное время" - рассказали в минестерстве.

 

В ситуациях, когда не удаётся обеспечение энергобаланса, по команде вышестоящего диспетчерского управления предприятиями территориальных сетей вынужденно отключается часть потребителей в соответствии с «веерным» графиком. Эти графики охватывают, как правило, низковольтные распределительные электрические сети — фидера 0,4 кВ, 6 – 10 кВ.

 

Данные действия нацелены на предотвращение масштабных аварий в энергосистеме страны. Своевременно отреагировать позволяет круглосуточный мониторинг и диспетчерское управление электрическими режимами.

 

Электроэнергетическая система является сложной конструкцией, в состав которой входят электрические станции для производства мощности и энергии, транзитные сеты высокого напряжения для их транспортировки, распределительные сети для распределения электричества и потребители электрической мощности и энергии.

 

Характерной особенностью электроэнергетической системы является единый технологический процесс производства электрической мощности и энергии, их передача и распределение и потребления. Данный процесс является типичным для электроэнергетических систем всего мира.

 

"Для предотвращения и недопущения возникновения серьезных системных аварий необходимо развивать энергосистему, повышать её энергоэффективность, улучшать условия обеспечения энергосистемы энергетическими ресурсами. Выполнение этих задач в Узбекистане определено соответствующими постановлениями Президента страны и ежедневно находится в центре внимания Министерства энергетики" - говорится в сообщении.


Похожие статьи:
﻿
Поставки туркменской электроэнергии снизились в 13 раз из-за аварии

Поставки туркменской электроэнергии снизились в 13 раз из-за аварии

Новости Узбекистана
﻿
Базовую норму на потребление энергии планируется сократить

Базовую норму на потребление энергии планируется сократить

Новости Узбекистана
﻿
Компания «Узбекэнерго» реорганизуется

Компания «Узбекэнерго» реорганизуется

Новости Узбекистана
﻿
В Узбекистане появятся частные электростанции

В Узбекистане появятся частные электростанции

Экономика / Новости Узбекистана
﻿
В Узбекистане появилась возможность продавать излишки выработанной электроэнергии

В Узбекистане появилась возможность продавать излишки выработанной электроэнергии

Экономика / Новости Узбекистана
Комментариев: 0
Добавить комментарий
Яндекс.Метрика