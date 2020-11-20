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  • 20 ноябрь 2020 10:01
  • 43

Справки о подтверждении заработной платы и трудового стажа теперь можно получить онлайн

Справки о подтверждении заработной платы и трудового стажа теперь можно получить онлайн

Архивные справки о подтверждении заработной платы и трудового стажа теперь можно получить онлайн, сообщает Podrobno.uz со ссылкой на данные Единого портала интерактивных государственных услуг (ЕПИГУ).

 

"Если вы раньше стояли в длинных очередях и ходили в разные инстанции, чтобы собрать справки о местах работы, то теперь вы можете получить эти данные в режиме реального времени, не выходя из дома", – отметили в ЕПИГУ.

 

Для этого, нужно зарегистрироваться на Едином портале my.gov.uz, в категории "Справки" найти услугу "Получение архивной справки о подтверждении заработной платы и стажа работы" и заполнить заявление на основании сведений о вашем периоде работы и отправить заявку.

 

Услуга предоставляется на бесплатной основе, также не требуется ЭЦП.

 

Срок рассмотрения заявки:

·о подтверждении трудового стажа – до 5 рабочих дней,

·о подтверждении заработную плату – до 20 рабочих дней со дня получения заявления.


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