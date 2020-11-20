Мальчика, который жил в хижине в лесу под Москвой, вернули отцу из Узбекистана

Мальчик-маугли, который жил в лесу в подмосковной Балашихе, после воссоединения с отцом получил свидетельство о рождении. Об этом в своем Instagram аккаунте сообщила уполномоченный по правам ребёнка в Московской области Ксения Мишонова.

«День завершается хорошими новостями. Наш малыш Амаль, который жил в лесу под Балашихой, сегодня второй раз обрёл отца. У ребёнка не было документов, поэтому нужно было получить решение суда, чтобы в свидетельство о рождении у мальчика был вписан отец. Позади анализ ДНК, сбор и восстановление документов, вынужденная разлука. Впереди долгая и, надеемся, счастливая жизнь. Теперь всё будет хорошо», - написала она.

Напомним, восьмилетнего мальчика-маугли заметили на детской площадке, куда он ходит поиграть со сверстниками. Оказалось, что живёт ребёнок в лесной хижине рядом с бомжами. Бомжи ласково называли мальчика маленьким маугли и уже не помнят времён, когда ребёнка с ними не было. Однако никто из них даже не знал его точного возраста - то ли шесть, то ли восемь. Им было известно только, что судьба была не очень благосклонна к ребёнку. Он родился в лагере бездомных, там и растёт. Отец мальчика - уроженец Узбекистана, а мать украинка. Этой весной семью постигло несчастье. Мать умерла из-за проблем с сердцем.

В посольстве Узбекистана рассказали, что в курсе истории о восьмилетнем мальчике, который вместе с отцом живёт в лагере для бездомных в лесу, и находятся в контакте с районными отделами опеки и внутренних дел.

У мальчика не было документов, удостоверяющих личность, он не получал медицинского обслуживания и какого-либо образования. Позже он был размещен в реабилитационный центр.

Стало также известно, что тогда правоохранители возбудили уголовное дело.

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