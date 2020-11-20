Мальчика, который жил в хижине в лесу под Москвой, вернули отцу из Узбекистана

Мальчик-маугли, который жил в лесу в подмосковной Балашихе, после воссоединения с отцом получил свидетельство о рождении. Об этом в своем Instagram аккаунте сообщила уполномоченный по правам ребёнка в Московской области Ксения Мишонова.
«День завершается хорошими новостями. Наш малыш Амаль, который жил в лесу под Балашихой, сегодня второй раз обрёл отца. У ребёнка не было документов, поэтому нужно было получить решение суда, чтобы в свидетельство о рождении у мальчика был вписан отец. Позади анализ ДНК, сбор и восстановление документов, вынужденная разлука. Впереди долгая и, надеемся, счастливая жизнь. Теперь всё будет хорошо», - написала она.
У мальчика не было документов, удостоверяющих личность, он не получал медицинского обслуживания и какого-либо образования. Позже он был размещен в реабилитационный центр.
Стало также известно, что тогда правоохранители возбудили уголовное дело.