Госслужащим определят модели авто для покупки — глава Минфина

Государственным организациям определят конкретные модели автомобилей для приобретения. Об этом заявил министр финансов Тимур Ишметов на заседании Законодательной палаты Олий Мажлиса в среду.

Депутат Расул Кушербаев указал, что с 2019 года внедрен механизм участия граждан в распределении бюджетных средств, предусматривающий направление не менее 10% дополнительных источников бюджетов районов (городов) на финансирование мероприятий, сформированных на основе общественного мнения. Однако большая часть дополнительных средств направляется хокимиятами на покупку дорогих автомобилей для госслужащих.

«Они хотят покупать дорогие, а не дешёвые автомобили. Насколько здесь учитывается общественное мнение? Или население действительно предлагает нашим хокимам покупать дорогие машины?» — спросил парламентарий.

В ответ министр финансов Тимур Ишметов заявил, что Минфин запустил портал «Открытый бюджет», где граждане могут принять участие в распределение дополнительных средств местных бюджетов. Однако, по его словам, сайт ещё не дал существенных результатов.

Отмечается, что по итогам первого полугодия было сформировано 200 млрд сумов дополнительных средств в местных бюджетах, однако только 10 млрд сумов были потрачены с учётом общественного мнения (вместо 20 млрд сумов). Глава Минфина также указывает влияние пандемии — местные администрации были вынуждены направить часть средств на предотвращение последствий пандемии, покупку лекарств, продуктов.

Что касается покупки дорогих автомобилей, то министр подчеркнул, что вся информация в открытом доступе находится на портале государственных закупок.

«Я думаю, что исходя из текущей ситуации, во время пандемии и кризиса, конечно, было бы правильнее хокимиятам и всем государственным органам расходовать средства не только с учетом законодательства, но и с точки зрения логики, уровня жизни граждан. Мы относимся к этому крайне критично», — заявил он.

Как и в ноябре 2019 года, Тимур Ишметов указал, что помимо расширения возможности местных органов власти оставлять у себя заработанные местными бюджетами деньги, они получат больше полномочий по перераспределению расходной части бюджетов.

«Мы постепенно дадим свободу хокимиятам и министерства распоряжаться расходами. Ни у Министерства финансов, ни у органа государственного финансового контроля при министерстве нет возможности полностью контролировать это. Расписывать расходы каждого сума для каждого органа — это опять путь назад. Это приведет к тому, что снова один человек будет контролировать всё, что имело свои последствия в нашей истории. Я думаю, что самый правильный путь — дать большую свободу, но обеспечить прозрачность», — сказал министр.

Глава Минфина считает, что общественная активность и общественный контроль, включая работу СМИ, «расставит всё по местам», а также будет мотивировать правительство и парламент принимать соответствующие решения.

«В качестве наглядного примера, в случае с автомобилями, мы уже получили распоряжение правительства конкретно указать, какие автомобили отныне могут получить государственные органы и их руководители. Сейчас Министерство финансов разработает проект документа, думаю, что до конца недели мы успеем это сделать и внести на рассмотрение в правительство, это не сложно. Мы там укажем каждую должность и конкретные модели автомобилей. Если министерства и хокимияты заставили общественность так думать, нам придется так конкретно указать [модели авто]», — отметил Тимур Ишметов.

Впервые о планах по оптимизации расходов на служебные автомобили госслужащим, упорядочению порядка их выделения, конкретизации классов машин стало известно в феврале этого года.

Ранее глава Агентства по противодействию коррупции Акмал Бурханов сообщил, что излишние траты госорганов должно предотвратить разработанное постановление президента «О мерах по кардинальному совершенствованию системы использования служебных автомобилей в органах государственной власти и управления».

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