Узбекистан сократил импорт автошин

В январе-сентябре 2020 года Узбекистан импортировал 2,4 млн автомобильных шин, что на 13,5% (320,2 тыс.) меньше, чем в прошлом году. Об этом сообщила пресс-служба Госкомстата РУз.

Объем импорта в денежном выражении составил $50,6 млн. Основные закупки шли из Китая ($34,8 млн). Чехия поставила шины на $8,7 млн, а Республика Корея – на $5,3 млн. Импорт из России и Турции составил $1 млн и $0,5 млн соответственно.

Ведущими импортерами автошин в РУз стали предприятия из Андижанской ($36,9 млн.) и Самаркандской ($4,4 млн) областей, а также Ташкента ($7,3 млн.).

ИСТОЧНИК