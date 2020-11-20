Почти 650 должностных лиц обвинены в коррупции за девять месяцев

Ущерб от коррупционных правонарушений должностных лиц за девять месяцев составил свыше 200 млрд сумов, сообщило Агентство по противодействию коррупции Узбекистана. Об этом пишет Gazeta.uz.

По данным агентства, правоохранительные органы возбудили 838 уголовных дел о коррупции, из которых по 454 делам были привлечены к ответственности 647 должностных лиц. Большая часть должностных лиц — 261 (40,3%) — совершила преступления по статье 167 (хищение путем присвоения или растраты) Уголовного кодекса.

Кроме того, привлечены к ответственности 116 человек по статье 168 (мошенничество), 68 — по статье 184 (уклонение от уплаты налогов или других обязательных платежей), 56 — по статье 210 (получение взятки), 24 — по статье 205 (злоупотребление властью или должностными полномочиями) 9 — по статьям 206 (Превышение власти или должностных полномочий), 15 — по статье 207 (должностная халатность) и 7 — по статье 209 (должностной подлог) УК.

Из числа привлеченных к уголовной ответственности должностных лиц 4 являются чиновниками республиканского уровня, 15 — регионального, 626 — городского и районного уровней.

В разрезе сфер из привлеченных к ответственности лиц 7 являются заместителями хокимов, 57 — работниками в системе Министерства здравоохранения, 8 — Министерства занятости и трудовых отношений, 15 — Министерства высшего и среднего специального образования, 89 — Министерства народного образования, 36 — Министерство дошкольного образования, 13 — Бюро принудительного исполнения при Генпрокуратуре, 59 — МВД, 2 — Национальной гвардии, 6 — Государственного налогового комитета, 3 — Министерства обороны. В списке также указаны по одному сотруднику прокуратуры, Департамента по борьбе с экономическими преступлениями при Генеральной прокуратуре, Министерства юстиции и Государственного таможенного комитета.

Кроме того, среди обвиненных в коррупции оказались 34 руководящих сотрудников коммерческих банков и 184 руководителей предприятий с государственной долей.

Ранее генеральный прокурор Нигматилла Юлдашев сообщил, что за последние два года в Узбекистане за совершение коррупционных преступлений к уголовной ответственности привлечены 1986 должностных лиц. Ущерб от таких преступлений оценивается в 2 трлн сумов (почти $193 млн).