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  • 19 ноябрь 2020 11:05
  • 48

Стало известно, какое место занимает Узбекистан в глобальном индексе голода

Стало известно, какое место занимает Узбекистан в глобальном индексе голода

Узбекистан занял 30-е место в глобальном индексе голода среди 107 стран, набрав 6,7 баллов, и вошел в число 47 стран с низким уровнем голода. В прошлом году в данном рейтинге республика заняла 48-е место с 10,7 баллами. Об этом пишет UzNews.

 

По итогам 2020 года, среди стран СНГ Казахстан занимает 21 место с 5,4 баллами, Армения — 31 место с 6,9 баллами, Кыргызстан — 42-е место с 8,4 баллами, Туркменистан занимает 52-е место с 11,1 баллами.

 

Напомним, индекс определяется путем суммирования четырех показателей для каждой страны:

— Доля недоедающего населения;

— Доля детей в возрасте до 5 лет, страдающих от истощения;

— Доля детей в возрасте до 5 лет, страдающих задержкой роста (что является признаком хронического недоедания);

— Уровень смертности детей в возрасте до 5 лет.

 

Уровень голода измеряется по 100-балльной шкале, где 0 — лучший результат (отсутствие голода), а 100 — худший.


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