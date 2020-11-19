Стало известно, какое место занимает Узбекистан в глобальном индексе голода

UzNews.
По итогам 2020 года, среди стран СНГ Казахстан занимает 21 место с 5,4 баллами, Армения — 31 место с 6,9 баллами, Кыргызстан — 42-е место с 8,4 баллами, Туркменистан занимает 52-е место с 11,1 баллами.
Напомним, индекс определяется путем суммирования четырех показателей для каждой страны:
— Доля недоедающего населения;
— Доля детей в возрасте до 5 лет, страдающих от истощения;
— Доля детей в возрасте до 5 лет, страдающих задержкой роста (что является признаком хронического недоедания);
— Уровень смертности детей в возрасте до 5 лет.
Уровень голода измеряется по 100-балльной шкале, где 0 — лучший результат (отсутствие голода), а 100 — худший.