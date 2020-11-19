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  • 19 ноябрь 2020 10:05
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С начала года Генпрокуратура выявила хищения бюджетных средств на 260 миллиардов сумов

С начала года Генпрокуратура выявила хищения бюджетных средств на 260 миллиардов сумовГенпрокуратура за 10 месяцев 2020 года выявила хищения бюджетных средств на 260 миллиардов сумов, сообщает Podrobno.uz со ссылкой на данные начальника Управления по борьбе с экономическими преступлениями Фархода Очилова.

 

"Всего было выявлено 436 фактов хищения бюджетных средств. Средства разворовывались в образовании и здравоохранении, в госорганах, финансовой и энергетической сферах", – отметил он в ходе брифинга в Ташкенте.

 

В частности, было пресечено 89 преступлений, связанных со злоупотреблением служебным положением и мошенничеством. Большинство этих преступлений совершается в органах государственной власти.

 

Кроме того, было выявлено 27 преступлений, связанных с искусственным завышением цен при государственных закупках. Такие преступления чаще всего фиксировались в образовании, здравоохранении, топливно-энергетической сфере и культуре.

 

При этом 187 преступлений были выявлены в сфере строительства. Они нанесли государственному бюджету ущерб в размере 60 миллиардов сумов. Еще 27 преступлений были связаны с хищением бюджетных средств при строительстве и реконструкции социальных объектов.


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