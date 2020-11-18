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  • 18 ноябрь 2020 13:13
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Хокимы подготовят анализ ситуации по коронавирусу для президента

Хокимы подготовят анализ ситуации по коронавирусу для президента

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев на совещании во вторник обсудил ситуацию с пандемией коронавируса в стране и мире. Об этом пишет Gazeta.uz.

 

Глава государства отметил, что хокимы, руководители секторов и ответственные лица должны не реже двух дней в неделю заниматься исключительно противодействием коронавирусу на своей территории, проводить заседания штаба и регулярно отчитываться перед Республиканской специальной комиссией по борьбе с COVID-19.

 

«Мы приняли масштабные меры для [сохранения] жизни людей. Что происходит в Европе, у наших крупных соседей? Поэтому хоким каждой области займется вопросом коронавируса и напишет президенту анализ», — сказал Шавкат Мирзиёев.

 

Ряд европейских стран ужесточают карантинные меры из-за ухудшения эпидемиологической ситуации. В Австрии с вторника до 6 декабря закрываются школы и непродовольственные магазины из-за второй волны эпидемии. Власти Франции ввели общенациональный карантин до 1 декабря в связи с резким скачком заболевших. В Германии со 2 ноября до конца месяца действует локдаун в облегченном варианте.

 

На совещании у президента отмечалось, что число выявленных случаев в стране превысило 70 тысяч, выздоровели почти 68 тысяч человек (96%), умерло почти 600 человек (0,9%).

 

Смертность из-за COVID-19 в Узбекистане «все равно была высокой», отметил глава государства.

 

«Если бы мы взялись за это серьезно, если бы у нас был опыт, если бы медицина с накоплением опыта приняла своевременные меры, то такой смертности не было бы. Да, в сравнении с другими цифра меньше, но смерть даже одного гражданина — большая потеря для нас. Мы потеряли многих родственников, соседей, друзей. Повторяю: вирус ходит среди нас», — сказал президент.


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