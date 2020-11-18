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  • 18 ноябрь 2020 13:12
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Плату за Kundalik начнут взимать с декабря

Плату за Kundalik начнут взимать с декабряМинистерство народного образования Узбекистана напомнило о начале взимания платы за систему электронного школьного дневника Kundalik.

 

Ранее министерство сообщало, что пользование сервисом будет платным, а сумма будет сопоставима со средней ценой бумажного дневника.

 

Стоимость годовой подписки определена в 9200 сумов. Для семей, в которых трое и более детей, предусмотрена скидка в размере 10%.

 

Оплатив эту сумму, родители и другие близкие родственники ученика смогут следить за его школьной жизнью в течение одного календарного года.

 

Внести плату за сервис можно по пластиковой карте и через платежную систему CLICK. Оплата будет приниматься с 30 ноября.

 

23 ноября можно активировать последние 7 дней периода бесплатного пользования сервисом. Родителям рекомендуется войти в систему со своего профиля и проверить возможность просмотра дневников всех детей.

 

На сегодняшний день в Kundalik зарегистрированы 1557 школ Узбекистана, из них 1482 школы полностью отказались от ведения бумажного журнала и дневника.

 

Kundalik находится в зоне TAS-IX, и интернет-трафик, в том числе через мобильных операторов, при работе c платформой не расходуется.


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