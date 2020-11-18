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  • 18 ноябрь 2020 8:55
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Сегодня в Узбекистане отмечается день принятия государственного флага

Сегодня в Узбекистане отмечается день принятия государственного флага

29 лет назад был принят Закон "О Государственном флаге Республики Узбекистан". В нем закреплено, что национальный флаг является символом государственного суверенитета.

 

Государственный флаг нашей страны представляет собой прямоугольное полотнище с соотношением сторон 1:2 и состоит из трех горизонтальных равновеликих полос голубого, белого и зеленого цветов. Белая полоса сверху и снизу окантована красными линиями. На голубой у основания изображены полумесяц и 12 пятиконечных звезд белого цвета.

 

Каждый цвет и символ на Государственном флаге Узбекистана несут в себе глубокий смысл. Голубой цвет – символ чистого неба и воды, белый цвет - символ мира и чистоты, зеленый обозначает обновление и молодость, олицетворяет неповторимую природу Узбекистана, красные полосы – это кровь, текущая в наших жилах, напоминающая о свободолюбивых предках, символ жизненного могущества и вечности.

 

Молодой полумесяц означает царящие в стране мир и спокойствие, вместе с тем – новую эпоху, начавшуюся в истории Узбекистана. 12 звезд – это символ чистого, безоблачного неба, совершенства, 12 качеств мудрости.

 

Государственный флаг Узбекистана развевается во время официальных визитов делегаций Республики Узбекистан в зарубежные государства, у входа в посольства нашей страны за рубежом и представительства в международных организациях, на международных форумах и конференциях, спортивных соревнованиях. Этот священный символ как олицетворение царящих в Узбекистан мира и спокойствия гордо реет на зданиях государственных учреждений, резиденций, предприятий и организаций, образовательных учреждений.

 

Флаг нашего государства, созданный на основе исторических ценностей и символизирующий наше прошлое, настоящее и будущее, олицетворяет собой огромную национальную мощь, высокий интеллект и силу воли, которые мы впитали с молоком матери, ее колыбельными песнями, наставлениями великих предков.

 

Редакция сайта stv.uz поздравляет всех своих читателей с этой праздничной датой для нашей страны. Пусть народ живет в согласии, доброте, мире и понимании. Пусть каждый помогает друг другу, поддерживает, дает дельный совет и всегда протягивает руку. Пусть над нашими головами всегда будет мирное синее небо, а рядом всегда развевающийся флаг нашей республики. С праздником, друзья!


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