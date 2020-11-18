Президент поручил оптимизировать COVID-больницы

Сегодня в 89 учреждениях по всему Узбекистану для пациентов с COVID-19 выделено 17,5 тысячи коек. В настоящее время в этих учреждениях проходят лечение 6570 больных. Об этом говорилось 17 ноября на совещании под председательством президента Шавката Мирзиёева, сообщила пресс-служба главы государства.

При этом, согласно статистике Министерства здравоохранения по состоянию на 19:00 17 ноября, лечение от коронавируса проходят 2123 пациента, что в три раза меньше вышеуказанного показателя.

Заполненность коечного фонда составляет 16% в Каракалпакстане, 10% — в Хорезме, 11% — в Кашкадарье, 19 — в Наманганской области, а в целом по стране — 38%. На содержание этого фонда тратятся огромные средства, подчеркивалось на совещании. Президент поручил досконально изучить деятельность отведенных для коронавируса больниц и оптимизировать их.

На совещании отмечалось, что за последние 8 месяцев накоплен достаточный опыт противодействия COVID-19, медицинские работники обрели для этого необходимые навыки.

С учетом ситуации в мире и соседних странах, борьбу с коронавирусом в Узбекистане нельзя останавливать ни на минуту, потому что угроза еще не миновала, говорилось на мероприятии. На сегодняшний день, по данным Министерства здравоохранения, число выявленных случаев в стране превысило 70 тысяч, выздоровели почти 68 тысяч человек (96%), смертельных исходов — 599 (0,9%).

Президент поручил хокимам и чиновникам от здравоохранения постоянно анализировать и соответствующе реагировать на ситуацию. Руководители от здравоохранения должны не реже двух дней в неделю заниматься исключительно противодействием коронавирусу на своей территории, проводить заседания штаба, регулярно отчитываться перед Республиканской специальной комиссией.

«Еще раз подчеркиваю: это заболевание не прощает равнодушия. В то же время мы должны продолжать достойно жить и работать, опираясь на накопленный нами во время пандемии огромный опыт и всеобъемлющие выводы», — сказал президент.