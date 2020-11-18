К июню 2021 года планируется вакцинировать от COVID-19 до 60% населения Узбекистана





Замглавы агентства сообщил, что в Узбекистане в настоящее время проводится несколько мероприятий по организации вакцинации от коронавируса. «Сейчас по всему миру мы ожидаем, кто в первую очередь зарегистрирует, во вторую очередь, кто начнет продавать свою вакцину», — отметил Ботиржон Курбанов.





Замглавы агентства сообщил, что в настоящий момент узбекская сторона ведет переговоры также с частными структурами по закупке вакцин. «Как получим [вакцину], будем вакцинировать людей», — добавил Ботиржон Курбанов.





Напомним, в августе Узбекистан присоединился к программе Всемирной организации здравоохранения по вакцинации — международному механизму по разработке и распространению вакцины от коронавируса COVAX. Кроме того, как сообщил в начале ноября министр инновационного развития Иброхим Абдурахманов, в Узбекистане планируется испытывать вакцины из Китая, России, Европы и США.





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