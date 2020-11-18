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  • 18 ноябрь 2020 8:44
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В Узбекистане появится единая автоматизированная система контроля выплат алиментов

В Узбекистане появится единая автоматизированная система контроля выплат алиментовВ Узбекистане появится единая автоматизированная система контроля выплат алиментов, сообщает Podrobno.uz.

 

Об этом стало известно по итогам видеоселекторного совещания, посвященного мерам по совершенствованию системы исполнения судебных актов, которое накануне провел Шавкат Мирзиёев.

 

"Согласно анализу, около 64 процентов жалоб граждан касаются алиментов. Отсутствие единого учета исполнительного производства и выплат приводит ко множеству недоразумений. Вследствие этого поставлена задача сформировать полный реестр получателей и плательщиков алиментов, внедрить автоматизированную систему контроля", – сообщили в пресс-службе президента.

 

Ранее мы писали, что в Узбекистане сложилась странная и несправедливая система запрета на выезд отцам-алиментщикам. Сейчас фактически не важно платишь ты или нет – инспектор Бюро принудительного исполнения (БПИ) может поставить тебе запрет по собственному желанию, и, будет прав, так как законодательство позволяет ему это делать.


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