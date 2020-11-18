БПИ будет заниматься взысканием задолженностей, размер которых превышает 20 млрд. сумов

Под председательством Президента Шавката Мирзиёева состоялось видеоселекторное совещание, посвященное мерам по совершенствованию системы исполнения судебных актов.

Судебные решения – правовая основа обеспечения законности, возмещения ущерба. За первые 10 месяцев текущего года в Бюро принудительного исполнения при Генеральной прокуратуре поступило около 4 миллионов исполнительных документов, 1,2 миллиона из которых остаются неисполненными. Другими словами, не обеспечено исполнение актов, требующих взыскания 17 триллионов сумов. Из них 7,2 триллиона сумов подлежат взиманию в пользу государства, еще 9,7 триллиона – в пользу физических и юридических лиц. Взыскание этих средств станет важным фактором улучшения финансового положения предпринимателей, поддержки малообеспеченных граждан, решения многих социальных проблем.

На совещании рассмотрено состояние исполнения судебных актов на примере районов и городов. Определена организация отдельных механизмов сокращения задолженности – на республиканском, областном и районном уровнях.

В частности, Бюро принудительного исполнения будет заниматься взысканием задолженностей, размер которых превышает 20 миллиардов сумов. Территориальные управления бюро будут работать над средствами в размере от 10 до 20 миллиардов.

Руководители районных и городских управлений БПИ совместно с хокимами и руководителями секторов сформируют перечни должников, оказавшихся в тяжелом положении, и окажут им содействие. С этой целью полномочия судов по принятию решения о приостановлении исполнительного производства по ходатайству взыскателя будут переданы государственным исполнителям.

Кроме того, Торгово-промышленной палате и Бизнес-омбудсману будет предоставлено право ходатайствовать об отсрочке или выплате по частям задолженности хозяйствующих субъектов в рамках исполнительных документов, предусматривающих взыскание в пользу государства.

На совещании обсужден вопрос о приостановлении производства по исполнительным документам в связи с отсутствием имущества у должника. В связи с этим указано на необходимость создания единой электронной платформы по должникам с интеграцией в нее баз данных нотариусов, банков, налоговых органов, центров госуслуг, органов внутренних дел, таможенных, кадастровых и других ведомств.

На сегодня вопросы принудительного исполнения не являются приоритетом для регионов. В этой связи будет внедрен порядок, при котором часть взысканных средств будет перечисляться в фонды по «железной», «молодежной» и «женской» тетрадям.

Отдельное внимание уделено вопросу загруженности государственных исполнителей. Отмечалось, что во многих регионах количество документов на одного исполнителя превышает установленные нормы.

К примеру, исполнение 8 категорий документов, таких как регистрация имущественных прав, восстановление на работе и взыскание заработной платы, оплата штрафов и коммунальных платежей, можно обеспечивать без мер принуждения. В настоящее время в производстве у БПИ имеется 1,6 миллиона таких исполнительных документов, что составляет 35 процентов от общего количества дел. 60 процентов исполнительных документов касаются взыскания сумм до 400 тысяч сумов.

В связи с этим ответственным лицам поручено внедрить упрощенный порядок исполнения судебных актов, организовать в структуре БПИ специальные отделы, которые будут заниматься взысканием небольших сумм с применением информационных технологий. Отмечена важность переподготовки государственных исполнителей на основе передовых методик.

Подчеркнута необходимость полного пересмотра системы реализации конфискованного имущества, интеграции лотов площадки "E-ijro auksion” c другими электронными торговыми платформами.

Согласно анализу, около 64 процентов жалоб граждан касаются алиментов. Отсутствие единого учета исполнительного производства и выплат приводит ко множеству недоразумений. Вследствие этого поставлена задача сформировать полный реестр получателей и плательщиков алиментов, внедрить автоматизированную систему контроля.

С 1 августа текущего года полномочия по взысканию задолженности за электроэнергию и природный газ вместе с штатами переданы предприятиям электро- и газоснабжения. Отмечалось, что дебиторская задолженность поставщиков электроэнергии составляет 3,5 триллиона сумов, газа – 11 триллионов сумов. В связи с этим указано на необходимость систематической работы по ее сокращению.

В целях повышения эффективности исполнения судебных актов будут образованы Республиканский совет во главе с Генеральным прокурором и региональные советы, председателями которых будут хокимы областей, заместителями председателей – прокуроры областей.

На совещании критически рассмотрен ход подготовки на местах к зимнему сезону.

Ответственные лица представили информацию по обсужденным вопросам.

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