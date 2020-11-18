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  • 18 ноябрь 2020 8:42
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БПИ будет заниматься взысканием задолженностей, размер которых превышает 20 млрд. сумов

БПИ будет заниматься взысканием задолженностей, размер которых превышает 20 млрд. сумовПод председательством Президента Шавката Мирзиёева состоялось видеоселекторное совещание, посвященное мерам по совершенствованию системы исполнения судебных актов.

 

Судебные решения – правовая основа обеспечения законности, возмещения ущерба. За первые 10 месяцев текущего года в Бюро принудительного исполнения при Генеральной прокуратуре поступило около 4 миллионов исполнительных документов, 1,2 миллиона из которых остаются неисполненными. Другими словами, не обеспечено исполнение актов, требующих взыскания 17 триллионов сумов. Из них 7,2 триллиона сумов подлежат взиманию в пользу государства, еще 9,7 триллиона – в пользу физических и юридических лиц. Взыскание этих средств станет важным фактором улучшения финансового положения предпринимателей, поддержки малообеспеченных граждан, решения многих социальных проблем.

 

На совещании рассмотрено состояние исполнения судебных актов на примере районов и городов. Определена организация отдельных механизмов сокращения задолженности – на республиканском, областном и районном уровнях.

 

В частности, Бюро принудительного исполнения будет заниматься взысканием задолженностей, размер которых превышает 20 миллиардов сумов. Территориальные управления бюро будут работать над средствами в размере от 10 до 20 миллиардов.

 

Руководители районных и городских управлений БПИ совместно с хокимами и руководителями секторов сформируют перечни должников, оказавшихся в тяжелом положении, и окажут им содействие. С этой целью полномочия судов по принятию решения о приостановлении исполнительного производства по ходатайству взыскателя будут переданы государственным исполнителям.

 

Кроме того, Торгово-промышленной палате и Бизнес-омбудсману будет предоставлено право ходатайствовать об отсрочке или выплате по частям задолженности хозяйствующих субъектов в рамках исполнительных документов, предусматривающих взыскание в пользу государства.

 

На совещании обсужден вопрос о приостановлении производства по исполнительным документам в связи с отсутствием имущества у должника. В связи с этим указано на необходимость создания единой электронной платформы по должникам с интеграцией в нее баз данных нотариусов, банков, налоговых органов, центров госуслуг, органов внутренних дел, таможенных, кадастровых и других ведомств.

 

На сегодня вопросы принудительного исполнения не являются приоритетом для регионов. В этой связи будет внедрен порядок, при котором часть взысканных средств будет перечисляться в фонды по «железной», «молодежной» и «женской» тетрадям.

 

Отдельное внимание уделено вопросу загруженности государственных исполнителей. Отмечалось, что во многих регионах количество документов на одного исполнителя превышает установленные нормы.

 

К примеру, исполнение 8 категорий документов, таких как регистрация имущественных прав, восстановление на работе и взыскание заработной платы, оплата штрафов и коммунальных платежей, можно обеспечивать без мер принуждения. В настоящее время в производстве у БПИ имеется 1,6 миллиона таких исполнительных документов, что составляет 35 процентов от общего количества дел. 60 процентов исполнительных документов касаются взыскания сумм до 400 тысяч сумов.

 

В связи с этим ответственным лицам поручено внедрить упрощенный порядок исполнения судебных актов, организовать в структуре БПИ специальные отделы, которые будут заниматься взысканием небольших сумм с применением информационных технологий. Отмечена важность переподготовки государственных исполнителей на основе передовых методик.

 

Подчеркнута необходимость полного пересмотра системы реализации конфискованного имущества, интеграции лотов площадки "E-ijro auksion” c другими электронными торговыми платформами.

 

Согласно анализу, около 64 процентов жалоб граждан касаются алиментов. Отсутствие единого учета исполнительного производства и выплат приводит ко множеству недоразумений. Вследствие этого поставлена задача сформировать полный реестр получателей и плательщиков алиментов, внедрить автоматизированную систему контроля.

 

С 1 августа текущего года полномочия по взысканию задолженности за электроэнергию и природный газ вместе с штатами переданы предприятиям электро- и газоснабжения. Отмечалось, что дебиторская задолженность поставщиков электроэнергии составляет 3,5 триллиона сумов, газа – 11 триллионов сумов. В связи с этим указано на необходимость систематической работы по ее сокращению.

 

В целях повышения эффективности исполнения судебных актов будут образованы Республиканский совет во главе с Генеральным прокурором и региональные советы, председателями которых будут хокимы областей, заместителями председателей – прокуроры областей.

 

На совещании критически рассмотрен ход подготовки на местах к зимнему сезону.

 

Ответственные лица представили информацию по обсужденным вопросам.

 

ИСТОЧНИК


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