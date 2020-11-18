Узбекистан попал в число стран, хуже всего знающих английский язык

Международный центр обучения английскому языку EF Education First составил очередной рейтинг стран по уровню знания английского языка за 2020 год, сообщает Podrobno.uz.

Узбекистан оказался среди стран с "очень низким" уровнем знания английского языка, заняв 88-е место рейтинга. При этом, если в 2018 году Узбекистан занимал 86 место, то в прошлом году упал на 95.

Столица Узбекистана – Ташкент также попал в категорию "очень низкий" уровень знания.

Среди наших соседей Таджикистан занял 100-е место, Кыргызстан – 96-е, Казахстан – 92-е, Афганистан – 79-е.

Рейтинг строится на результатах теста, доступного на сайте центра, который могут проходить посетители. Участники не проходят предварительный отбор, поэтому результаты могут быть немного завышены, отмечают составители.

В этом году в рейтинге представлено 100 стран. Из них 12 стран – с "очень высоким" уровнем знания английского языка, 17 – с "высоким" уровнем, 18 стран – со "средним", 29 страны с "низким", а также 24 страны показала "очень низкий" уровень знания английского языка.

Среди самых знающих английский язык стран – Нидерланды, Дания, Финляндия, Швеция, Норвегия, Австрия, Португалия, Германия, Бельгия, Сингапур, Люксембург и ЮАР.