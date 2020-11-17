В Узбекистане клиника, где выявили первый случай коронавируса, возвращается к обычному режиму работы

Клиника научно-исследовательского института вирусологии возвращается к штатной работе из-за сокращения количества больных коронавирусом.

Как сообщает Kun.uz, теперь больница обслуживает пациентов с хроническим гепатитом, циррозом печени и другими инфекционными заболеваниями.

«Больница оснащена уникальным лабораторным оборудованием, отвечающим мировым стандартам. Кроме того, при клинике работает поликлиника», - говорится в сообщении.

Стало также известно, что научно-исследовательский институт эпидемиологии, микробиологии и инфекционных заболеваний возвращается к обычному режиму работы.

Напомним, 15 марта в Узбекистане в лаборатории научно-исследовательского института вирусологии у женщины, которая вернулась из Франции, был выявлен первый случай заражения коронавирусом.