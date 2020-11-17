Алишер Усманов построит международный бизнес-центр в Узбекистане

Миллиардер Алишер Усманов планирует построить международный бизнес-центр в Намангане.

Как передает UzReport, на 6 гектарах разместятся конгресс-хол, бизнес-школа, 18-этажная пятизвездочная гостиница, экопарк и спортивно-оздоровительный комплекс, а прилегающую территорию украсят искусственными озёрами и фонтанами.

В центре будут проводить международные симпозиумы и бизнес-форумы.

«Строительство международного бизнес-центра начнется весной. Благодаря этому ускорится приток инвестиций в Наманган, будут созданы широкие возможности для бизнес-туризма. Этот центр станет своеобразным брендом Намангана», — заявил хоким Наманганской области Шавкат Абдураззаков.