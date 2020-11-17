» » » Алишер Усманов построит международный бизнес-центр в Узбекистане
﻿
  • 17 ноябрь 2020 10:33
  • 60

Алишер Усманов построит международный бизнес-центр в Узбекистане

Алишер Усманов построит международный бизнес-центр в Узбекистане

Миллиардер Алишер Усманов планирует построить международный бизнес-центр в Намангане.

 

Как передает UzReport, на 6 гектарах разместятся конгресс-хол, бизнес-школа, 18-этажная пятизвездочная гостиница, экопарк и спортивно-оздоровительный комплекс, а прилегающую территорию украсят искусственными озёрами и фонтанами.

 

В центре будут проводить международные симпозиумы и бизнес-форумы.

 

«Строительство международного бизнес-центра начнется весной. Благодаря этому ускорится приток инвестиций в Наманган, будут созданы широкие возможности для бизнес-туризма. Этот центр станет своеобразным брендом Намангана», — заявил хоким Наманганской области Шавкат Абдураззаков.


Похожие статьи:
﻿
Алишер Усманов выделил Узбекистану 20 миллионов долларов на борьбу с коронавирусом

Алишер Усманов выделил Узбекистану 20 миллионов долларов на борьбу с коронавирусом

Новости Узбекистана
﻿
В Узбекистане появится

В Узбекистане появится "средний бизнес"

Новости Узбекистана
﻿
Официально: в Узбекистане зарегистрировали фирму «Любая бизнес хороша»

Официально: в Узбекистане зарегистрировали фирму «Любая бизнес хороша»

Новости Узбекистана
﻿
Nestle продает бизнес по производству воды и молочной продукции в Узбекистане

Nestle продает бизнес по производству воды и молочной продукции в Узбекистане

Новости Узбекистана
﻿
Алишер Усманов признан «Меценатом года» в России

Алишер Усманов признан «Меценатом года» в России

Экономика / Новости Узбекистана
Комментариев: 0
Добавить комментарий
Яндекс.Метрика