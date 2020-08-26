С 2023 года руководители будут обязаны иметь сертификат о знании госязыка — проект

Государственный центр тестирования вынес на обсуждение проект постановления Кабинета министров «О введении сертификата об уровне владения государственным языком». Об этом сообщает

Согласно документу, начиная с 1 апреля 2021 года, на основе национальной системы тестирования оценки знания по узбекскому языку и литературе определяется уровень руководящих кадров по официальному делопроизводству на государственном языке, а также внедряются сертификаты об уровне владения государственным языком лицами, назначаемыми на ответственные должности. Это было предусмотрено еще указом президента от 20 октября (УП-6084).

С 1 января 2023 года руководящие кадры и лица, назначаемые на ответственные должности, в обязательном порядке должны будут иметь сертификат о знании государственного языка, следует из проекта.

В Центре обучения основам делопроизводства на государственном языке и повышения квалификации при Ташкентском государственном университете узбекского языка и литературы имени Алишера Навои планируется на постоянной основе организовывать краткосрочные курсы (до 1−2 месяцев) по нормам узбекского литературного языка и ведению делопроизводства на государственном языке.

Определением уровня знания госязыка и выдачей соответствующих сертификатов руководителям и лицам, назначаемым на ответственные должности, будет заниматься ГЦТ. Тестовые задания будут формироваться на латинице в соответствии с учебным планом Центра обучения основам делопроизводства на госязыке и повышения квалификации.

За выдачу сертификата взимается плата, равная 1,5-кратной базовой расчетной величине на дату подачи заявления (на момент публикации БРВ составляет 223 тысяч сумов). Эти выплаты будут направлены в Фонд развития Государственного центра тестирования.

Сертификат выдается сроком на 5 лет руководителям и ответственным должностным лицам, набравшим не менее 70% от максимального балла по результатам тестирования. Не набравшим достаточного количества баллов разрешается перерегистрироваться и повторно сдавать тест после прохождения краткосрочных курсов в вышеуказанном учебном центре.

Категорию руководящих кадров и лиц, назначаемых на ответственные должности, будут определять сами министерства и ведомства.

Ожидается, что принятие документа позволит поднять престиж и статус узбекского языка как государственного. Кроме того, руководители государственных органов и организаций будут обязаны знать и уважать государственный язык на необходимом уровне, во всех госорганы и организации будут вести деятельность квалифицированные кадры, способные работать на госязыке, говорится в пояснительной записке ГЦТ.

Напомним, 20 октября президент подписал указ о развитии узбекского языка и совершенствовании языковой политики. Им предусмотрено улучшение системы обучения госязыку, создание условий для изучения узбекского языка в стране, завершение перехода на латиницу и ввод системы оценки уровня руководящих кадров по делопроизводству на госязыке.

Принять участие в обсуждении проекта можно до 28 ноября.