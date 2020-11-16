Узбекистан поднялся на 9 позиций в рейтинге крупнейших национальных брендов

Узбекистан поднялся на 9 позиций в новом рейтинге крупнейших национальных брендов, подготовленном консалтинговой компанией Brand Finance.

Узбекистан в этом году занял 61 место (70 – в 2019 году). Рядом расположились Кения (62), Эфиопия (63), Ирак (60) и Словения (59).

В этом году США сохранили безоговорочное лидерство — их бренд оценен в $23,7 трлн. Не помешало даже падение стоимости на 14,5%. На втором месте по стоимости бренда Китай — $18,8 трлн, падение всего на 3,7%. На третье место поднялась Япония ($4 трлн, минус 6%), сместив Германию (3,8 трлн, минус 21,5%), пишет Forbes.

В топ-10 именно бренд Германии понес наибольший ущерб. Страны с пятого по восьмое место сохранили позиции — Великобритания, Франция, Индия и Канада. Италия поднялась на девятое место, а Южная Корея спустилась на 10. Россия заняла 14-е место — тоже без изменений в сравнении с прошлым годом.

По силе бренда расклад в топ-10 другой: лидирует Германия, за ней Великобритания и на третьем месте США. Китай расположился на седьмом месте, пропустив вперед еще Канаду, Японию и Францию. В рейтинге "мягкой силы" (культурное и дипломатическое влияние страны) Brand Finance поместил Россию на 10-е место, рядом со Швецией и Италией.

Оценка национального бренда включает в себя разные параметры: экономика, инвестиционная и туристическая привлекательность, политика и другие. В среднем бренды из топ-10 сократились на 14%. Ирландия — единственный бренд в топ-20, чья стоимость выросла на 11% до $670 млрд.

Brand Finance отметила устойчивую экономику страны благодаря экспорту и потребительским расходам. Бренд Вьетнама подорожал сразу на 29%. Brand Finance назвала его "гаванью для производства в Юго-Восточной Азии". Бренд Аргентины упал сильнее всех, на 57%.

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