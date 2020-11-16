Государственный фонд медицинского страхования начнет деятельность с 1 декабря

С 1 декабря в Узбекистане будет образован Государственный фонд медицинского страхования. Это предусмотрено постановлением Президента.

Основными задачами Фонда определены:

- внедрение и управление системой государственного медицинского страхования;

- внедрение системы стратегических закупок медицинских услуг в целях обеспечения всех слоев населения качественной и необходимой медицинской помощью в рамках гарантированного пакета;

- организацию аккумулирования, управления, целевого и эффективного расходования средств, выделяемых из Государственного бюджета в целях финансирования гарантированного пакета в рамках пилотного проекта;

- по результатам пилотного проекта реализацию необходимых мер по поэтапному внедрению системы государственного медицинского страхования в других регионах республики.

ИСТОЧНИК