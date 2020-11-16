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  • 16 ноябрь 2020 9:28
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Государственный фонд медицинского страхования начнет деятельность с 1 декабря

Государственный фонд медицинского страхования начнет деятельность с 1 декабряС 1 декабря в Узбекистане будет образован Государственный фонд медицинского страхования. Это предусмотрено постановлением Президента.

 

Основными задачами Фонда определены:

 

- внедрение и управление системой государственного медицинского страхования;

 

- внедрение системы стратегических закупок медицинских услуг в целях обеспечения всех слоев населения качественной и необходимой медицинской помощью в рамках гарантированного пакета;

 

- организацию аккумулирования, управления, целевого и эффективного расходования средств, выделяемых из Государственного бюджета в целях финансирования гарантированного пакета в рамках пилотного проекта;

 

- по результатам пилотного проекта реализацию необходимых мер по поэтапному внедрению системы государственного медицинского страхования в других регионах республики.

 

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