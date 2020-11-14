Пробная перепись населения пройдет в 2021 году

Положение о порядке подготовки и проведения переписи утверждено правительством 11 ноября. Согласно документу, полная перепись населения переносится с 2022 года на 2023 год. Она пройдет 1−25 ноября в следующем порядке:
·1−5 ноября перепись населения будет проведена через интернет;
·6−10 ноября будет сформирован список респондентов, зарегистрированных через интернет и их домашние адреса;
·11−22 ноября на основании переписного листа населения, перепись населения будет осуществляться путем подомового обхода;
·23−25 ноября 10% адресов жилья на каждом участке будет выборочно изучаться на основе контрольного наблюдения.
Решение о переносе переписи на 2023 год, как пояснял Госкомстат, принято с учётом, что «это первая перепись в стране за годы независимости, а также в целях тщательной подготовки и качественного проведения переписи».