В Узбекистане госорганам запретят покупать дорогие автомобили

В Узбекистане готовится документ, который запретит государственным органам приобретать дорогостоящие автомобили, сообщает Podrobno.uz со ссылкой на данные директора Антикоррупционного агентства Акмаля Бурханова.

Напомним, что в последнее время в СМИ и социальных сетях постоянно появляются документы о том, что чиновники приобретают автомобили премиального класса за бюджетные деньги. В некоторых случаях, они даже подделывают документы, чтобы приобрести дорогое авто.

По словам Бурханова, предотвратить подобные случаи поможет проект постановления президента "О мерах по кардинальному совершенствованию системы использования служебных автомобилей в органах государственной власти и управления".

Данным документом планируется установить максимальные цены в зависимости от классов, по которым государственные органы смогут приобретать автомобили.

В частности, стоимость служебного автомобиля для хокимов районов и городов не должна превышать 1200 БРВ (267 млн ​​600 тыс. сумов), а стоимость служебного автомобиля для руководителей государственных и административных органов областей и Ташкента - 700 БРВ (156 млн 100 тысяч сумов).

Замена служебных автомобилей в государственных учреждениях будет осуществляться не менее чем через 5 лет эксплуатации с учетом технического состояния.

При этом использование автомобилей только в служебных целях будет контролироваться со стороны общественности. О нарушениях можно будет сообщить в Антикоррупционное агентство через сайт или специальное мобильное приложение путем отправки фото и видеоматериалов.

"К сожалению, некоторые чиновники не до конца осознают важность эффективного использования государственных средств в современных тяжелых условиях пандемии. Яркий этому пример – горячо обсуждаемая в соцсетях тема покупки дорогих служебных автомобилей. В таких случаях у чиновников не остается другого выбора, кроме как получить "вакцину честности" путем принятия нормативных актов и применения соответствующих ограничений" – подчеркнул Бурханов в своем Telegram-канале.