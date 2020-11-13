Опубликован шорт-лист фильмов, претендующих на "Оскар" от Узбекистана

Один из фильмов от Узбекистана будет выдвигаться на 93-ю премию "Оскар" в номинации "Лучший международный художественный фильм", сообщает Podrobno.uz

На номинацию выдвинуты узбекские фильмы, снятые по заказу Национального агентства "Узбеккино" – "Ибрат" Джахонгира Касымова, "Бесцветные сны" Аюба Шахобиддинова и "Две тысячи песен Фариды" Ёлкина Туйчиева.

20 ноября Оскаровский комитет Узбекистана огласит окончательное решение о номинанте самой престижной киноцеремонии планеты, которая состоится 25 апреля 2021 года в знаменитом театре Dolby в Лос-Анджелесе.

Оскаровский комитет Узбекистана утвердил своих новых членов. Председателем комитета назначен генеральный директор Национального агентства "Узбеккино" Фирдавс Абдухаликов.

Членами Комитета избраны Зульфикар Мусаков, Матъякуб Матчанов, Баходыр Адылов, Хамидулла Хасанов, Эльджон Аббасов, Нигора Каримова, Джахонгир Ахмедов, Манноп Кочкаров, Азиз Арзикулов, Умид Хамдамов, Бахтияр Якубов, Фаррух Туляганов, Элдор Юлдашев, Игорь Пинхасов, продюсер и координатор комитета Айбек Абдушукуров.

Согласно правилам "Оскара", фильмы номинантов не должны демонстрироваться на телевидении или в Интернете до презентации.

Напомним, что Оскаровский комитет Узбекистана был создан весной 2019 года. Первым номинантом на "Оскар" от Узбекистана стал фильм Умида Хамдамова "Горячая лепешка".