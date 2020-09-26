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  • 13 ноябрь 2020 10:50
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В Узбекистане продлили срок оплаты контрактов для студентов вузов

В Узбекистане продлили срок оплаты контрактов для студентов вузов, сообщает корреспондент Podrobno.uz со ссылкой на данные Минвуза.

 

В Узбекистане продлили срок оплаты контрактов для студентов вузов

 

Это решение было принято исходя из обращений студентов, их родителей, а также ректоров вузов.

 

Теперь срок оплаты контракта продлен до 1 декабря для:

студентов (в том числе иностранцев), зачисленных на первый курс вуза

студентов, которые перевелись из другого учебного заведения

студентов, которые были отчислены ранее и восстановились в вузе

 

Напомним, что студентам вузов Узбекистана, начиная с 2020/2021 учебного года, разрешили оплачивать контракт четыре раза в год, разделив сумму на равные части.


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