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  • 12 ноябрь 2020 11:26
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В Штабе по борьбе с коронавирусом призвали узбекистанцев соблюдать правила, чтобы не пришлось вводить жесткий карантин

В Штабе по борьбе с коронавирусом призвали узбекистанцев соблюдать правила, чтобы не пришлось вводить жесткий карантинЭксперт Штаба по борьбе с коронавирусом Барно Абдусаматова призвала узбекистанцев соблюдать санитарно-гигиенические правила, чтобы не пришлось вводить жесткий карантин, сообщает Podrobno.uz.

 

По ее словам, смягчение правил карантина должно стимулировать людей проявлять больше бдительности, а не предаваться самоуспокоению.

 

"Не соблюдая социальную дистанцию, люди начинают чаще контактировать на работе, улице, рынке. Коронавирус – новая и опасная инфекция, которая распространяется очень быстро и агрессивно. Число людей, заболевших и умирающих, увеличивается во всем мире день ото дня", – сказала он.

 

Абдусаматова добавила, что соблюдение правил остается наиболее эффективным способом предотвращения коронавируса, чем любое ограничение, и это демонстрирует международный опыт.

 

"Каждый человек должен научиться жить и работать в условиях пандемии, адаптироваться к ней. Если соблюдать все правила санитарной гигиены, то есть часто мыть руки с мылом и антисептиком, правильно пользоваться медицинскими масками и сохранять социальную дистанцию, не будет необходимости в ужесточении правил карантина", – подчеркнула Барно Абдусаматова.


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