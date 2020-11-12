Будут оказываться комплексные государственные услуги, связанные с регистрацией рождения

Постановлением Правительства утвержден Административный регламент оказания комплексных государственных услуг, связанных с регистрацией рождения.

Согласно этому, работник медицинского учреждения по месту рождения ребенка в течение 1 дня после рождения ребенка вносит сведения о ребенке и его родителях в систему обмена информацией «Электронная регистрация рождения и смерти, в том числе перинатальной смерти».

Сведения в автоматическом режиме направляются в информационную систему «Единый электронный архив ЗАГС».

Отдел ЗАГС рассматривает информацию в течение 3 рабочих часов с момента получения и оформляет свидетельство о рождении ребенка.

Для оказания других услуг в комплексном порядке информация в автоматическом режиме направляется в информационные системы Министерств внутренних дел, дошкольного образования, здравоохранения, а также внебюджетного Пенсионного фонда.

Исходя из этого:

- Районные (городские) отделы внутренних дел – в течение 1 дня ставят ребенка на постоянную регистрацию по соответствующему адресу;

- Министерство дошкольного образования – в информационной системе управления дошкольным образованием в автоматическом режиме ставят ребенка в очередь в детский сад, который указан в анкете;

- Министерство здравоохранения – в течение 1 рабочего дня ставят ребенка на учет в поликлинике где зарегистрирована мать (в случае отсутствия регистрации, в поликлинике по месту постоянной или временной регистрации);

- отдел Пенсионного фонда – автоматически оформляет единовременное пособие, которое выдается при рождении ребенка.

Отец или мать ребенка могут обратиться в любое отделение «Халк банка» для получения единовременного пособия в течение 6 месяцев с момента рождения ребенка (при обращении по прошествии 6 месяцев, в выплате единовременного пособия будет отказано).

Комплексные государственные услуги, связанные с регистрацией рождения будут оказываться в городах Ташкенте и Нукусе, с 1 февраля 2021 года во всех областных центрах, с 1 сентября 2021 года по всей территории республики.