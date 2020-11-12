В Узбекистане снимают сериал про лечение больных коронавирусом

Национальное агентство "Узбеккино", Министерство здравоохранения и телеканал Zo’r TV снимают национальный телесериал "Спасители", посвященный медицинским работникам, сообщает Podrobno.uz.

Сериал расскажет о тяжелой работе специалистов скорой медицинской помощи, о процессе лечения пациентов с коронавирусом и другими инфекционными заболеваниями, а также о жизни и судьбах людей, борющихся с вирусом.

Авторы сценария – Учкун Усаров и Достонбек Рахматуллаев, режиссеры-постановщики Ойбек Каримов и Нафиса Тошматова, оператор-постановщик Исроил Исмоилов.

Съемки сериала проходят в Ташкенте и в Ташкентской области.

В ролях – Хамид Тухтаев, Мирполат Садуллаев, Лазиз Орзиев, Шахло Темирова, Дилафроз Мамешова, Шахло Ходжиева, Отабек Шарипов.