» » » В Узбекистане снимают сериал про лечение больных коронавирусом
﻿
  • 12 ноябрь 2020 11:09
  • 39

В Узбекистане снимают сериал про лечение больных коронавирусом

В Узбекистане снимают сериал про лечение больных коронавирусомНациональное агентство "Узбеккино", Министерство здравоохранения и телеканал Zo’r TV снимают национальный телесериал "Спасители", посвященный медицинским работникам, сообщает Podrobno.uz.

 

Сериал расскажет о тяжелой работе специалистов скорой медицинской помощи, о процессе лечения пациентов с коронавирусом и другими инфекционными заболеваниями, а также о жизни и судьбах людей, борющихся с вирусом.

 

Авторы сценария – Учкун Усаров и Достонбек Рахматуллаев, режиссеры-постановщики Ойбек Каримов и Нафиса Тошматова, оператор-постановщик Исроил Исмоилов.

 

Съемки сериала проходят в Ташкенте и в Ташкентской области.

 

В ролях – Хамид Тухтаев, Мирполат Садуллаев, Лазиз Орзиев, Шахло Темирова, Дилафроз Мамешова, Шахло Ходжиева, Отабек Шарипов.


Похожие статьи:
﻿
В Узбекистане создадут мультфильм про коррупцию

В Узбекистане создадут мультфильм про коррупцию

Новости Узбекистана
﻿
Медики, вовремя не получившие зарплату и надбавку за лечение больных с коронавирусом, могут сообщить об этом по телефону доверия

Медики, вовремя не получившие зарплату и надбавку за лечение больных с коронавирусом, могут сообщить об этом по телефону доверия

Новости Узбекистана
﻿
В Узбекистане для лечения больных, заражённых коронавирусом, подготовлено 16 тысяч мест

В Узбекистане для лечения больных, заражённых коронавирусом, подготовлено 16 тысяч мест

Новости Узбекистана
﻿
Утверждена программа помощи детям с редкими заболеваниями

Утверждена программа помощи детям с редкими заболеваниями

Новости Узбекистана
﻿
В Узбекистане снимут первый хоррор-сериал

В Узбекистане снимут первый хоррор-сериал

Новости Узбекистана
Комментариев: 0
Добавить комментарий
Яндекс.Метрика