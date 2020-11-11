НА "Узбеккино" объявило о премьерах более 50 фильмов в ближайшее время

Во время зимнего премьерного сезона на телевидении и в кинотеатрах будут показаны 18 полнометражных и 21 короткометражный художественный фильм, 15 документальных фильмов, 3 анимационных фильма и 4 новых выпуска журнала «Зумраша». Также впервые будут представлены 11 телевизионных национальных сериалов.

В список представленных фильмов вошёл фильм-историческая драма мастера узбекского кинематографа Бако Садыкова "Бехбудий", фильм "Фариданинг икки минг қўшиғи” (Две тысячи песен Фариды) талантливого режиссера Ёлкина Туйчиева, психологическая драма "Рангсиз тушлар” (Бесцветные сны) Аюба Шахобидинова, фэнтези Зульфикора Мусакова "Алвидо, сценарист” (Прощай, сценарист), историческая драма Хилола Насимова "Мерос” (Наследие), музыкальная комедия Эргаша Муминова "Орзулар қанотида” (На крыльях мечты), драма Нозима Тулаходжаева "Танҳо Қайиқ”(Одинокая лодка), мелодрама Ибрагима Расулова "Муҳаббат баҳори” (Весна любви).

Также будут показаны фильмы молодых режиссеров таких как Мухаммадали Искандарова "Мен террорчи эмасман” (Я не террорист), кинокартина Акрома Шохназарова "101 рейс” , фильм "Бир кунлик тўй” (Однодневная свадьба) Шохруха Расулова, "Изтироб” (Страдания) - Мурода Иногамова, «Лола гулим» (Мой тюльпан) - Азамата Ахророва.

Будут представлены произведения совместного производства – фильм талантливого режиссера Рустама Сагдиева «Барон 2», известного японского режиссера Киёси Курасави "Дунёнинг бир чеккаси” (Край света), Рашида Маликова и Рамиля Фазлиева "Сумбул”.

В премьеры сезона вошли более 20 полнометражных и короткометражных фильмов, снятых нашими молодыми и талантливыми режиссерами, которые начали работать на студии «Дебют».

Кроме того, по телевидению будут показаны премьеры национальных киносериалов, такие как «Авлони», «Ибрат», «Бехбуди», "Муҳаббат баҳори”(Весна любви), "Маҳалладошлар” (Соседи).

Впервые в истории «Узбеккино» по телевидению будут показаны национальные сериалы снятые совместно с телеканалами: «Кадырхан» (МУ5), "Нажоткорлар” (Спасители) (ЗурТВ), "Она замин” (Мать-Земля) (Севимли ТВ), "Орзулар палатаси” (Палата мечтаний) (МУ5), "Дард” (Боль) (Севимли ТВ).

Также к премьере готовятся документальные фильмы, такие как "COVID-19: Синовли кунлар” (COVID -19: дни испытаний) Дониёра Шокирова, "Заҳириддин Муҳаммад Бобур. Йўлбарс изидан”(Захириддин Мухаммад Бабур. По следам Тигра) Бабура Юлдашева, фильм «101 " Шухрата Махмудова.

Мультипликационныефильмы "Сеҳрли қаламдон”(Волшебный пеналь), "Жасур Қутқарбоев” (Храбрый Спасатель), "Автосаргузаштлар 6 " (Автопутешествия 6) также будут транслироваться по телевидению.

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