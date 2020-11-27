Нововведение в школах: гимн перед началом занятий, стихи и песни о Родине – на переменах

Данные меры предусмотрены в рамках масштабной кампании «Новый Узбекистан - новое мировоззрение». Об этом сообщает UzNews

В сети Интернет распространилась фотография письма, подписанного заместителем министра народного образования Дильшодом Кенджаевым 2 ноября. Нововведения, которые планируется вводить в школах, вызвали широкое обсуждение среди пользователей социальных сетей. В частности, в письме говорится, что ученики и учителя должны петь гимн перед началом занятий, а песни и стихи о Родине должны звучать на переменах. Достоверность данных мерподтвердил сам заместитель министра.

Песни и стихи, исходя из возможностей школ, могут передаваться по радио или через громкоговоритель.

В письме также говорится, что в приложении составлен список песен и стихов. Однако этот список пока не доступен для ознакомления.

В письме указывается, что приказ был основан на протоколе совещания в Администрации президента от 23 октября.