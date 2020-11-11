Депутат раскритиковал решение о приглашении на работу в Узбекистан около 900 мигрантов из Бангладеш

Депутат законодательной палаты Олий Мажлиса Нодир Тиллаволдиев раскритиковал решение о приглашении на работу в Узбекистан трудовых мигрантов из Бангладеш, хотя в стране число безработных во время пандемии выросло в разы, сообщает Podrobno.uz.

Обращение Тиллаволдиева в своем Телеграм-канале опубликовал еще один депутат – Дониёр Ганиев.

Напомним, на днях стало известно о том, что около 900 трудовых мигрантов из Бангладеш, которых наняла инжиниринговая компания в Карши, прибудут в Узбекистан. По последним данным, 239 из них уже прибыли в страну специальным рейсом.

Нодир Тиллаволдиев выразил недовольство касательно трудоустройства иностранцев на территории нашей страны в то время, как узбекистанцы за период пандемии сами оказались без работы и потеряли источник дохода.

"Насколько сейчас правильно приглашать высококвалифицированных бангладешцев в Узбекистан, когда число безработных в нашей стране растет в результате пандемии, доходы падают, а наши мигранты, возвращающиеся из России, изо всех сил пытаются найти работу?", – задается вопросом депутат.

Он также отметил, что возможность трудоустройства иностранцев на территории Узбекистана регулируется постановлением президента "О мерах по созданию благоприятных условий для осуществления трудовой деятельности на территории Республики Узбекистан квалифицированными специалистами иностранных государств".

Согласно действующему порядку, региональные органы по труду в пятидневный срок должны изучить целесообразность привлечения иностранных граждан на вакансии, указанные работодателем, и отправить заключение в Агентство внешней трудовой миграции. Окончательное решение о выдаче иностранным гражданам удостоверения на работу в Узбекистане принимает Агентство внешней трудовой миграции.

"Неужели приезжающие бангладешцы на самом деле являются высококвалифицированными кадрами, а наши специалисты не могут выполнять ту работу, которую могут делать они? Хотелось бы, чтобы наши иностранные инвесторы узбекского происхождения были немного патриотичнее и поддерживали своих соотечественников", – заключил депутат.