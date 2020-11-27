В Узбекистане продукты начнут маркировать по содержанию соли, жира и сахара

С 1 июля 2021 года в Узбекистане внедрятся маркировка продуктов с повышенным содержанием соли, сахара и жиров, а также других вредных для здоровья добавок. Это предусмотрено постановлением президента «О дополнительных мерах по обеспечению здорового питания населения», сообщил Spot.

На первом этапе, с июля 2021 года, маркировка будет добровольной. На втором, с 1 января 2025 года, — обязательной. Это касается как ввозимой в страну продукции, так и производимой внутри республики.

Цветовая маркировка, как ожидается, позволит донести достоверную информацию до потребителя и поможет ему выбрать более здоровые продукты питания — излишнее потребление сахара, насыщенных жирных кислот, соли ведет к развитию сердечно-сосудистых заболеваний, артериальной гипертонии, сахарного диабета, пишет издание.

Например, в России маркировка предполагает цветовую индикацию на упаковке продуктов: зеленую, желтую и красную — в зависимости от уровня содержания в них соли, сахара и жирных кислот с учетом рекомендованных Роспотребнадзором суточных норм потребления этих веществ.