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  • 11 ноябрь 2020 10:01
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С нового года внедрят новый порядок назначения на должность директоров школ

С нового года внедрят новый порядок назначения на должность директоров школНачиная с 1 января 2021 года, в Узбекистане внедряется новый порядок назначения на должность и освобождения от занимаемой должности директоров школ.

 

Это решение будет приниматься МНО Каракалпакстана, управлениями народного образования областей и Ташкента по согласованию с соответствующими районными (городскими) кенгашами народных депутатов.

 

Об этом говорится в указе главы государства «О мерах по развитию сфер образования и воспитания, и науки в новый период развития Узбекистана».

 

При этомкандидатуры на вакантные должности директоров образовательных учреждений, внесенные территориальными управлениями народного образования, отбираются кенгашами путем проведения конкурса. Кандидаты на должность директоров должны будут презентовать программу по поднятию на высокий уровень показателей образовательных учреждений в последующие три года. Кроме того, директора по итогам года отчитываются перед кенгашами и представителями общественности о ходе реализации трехлетней программы. По результатам отчета кенгашами дается оценка их деятельности.

 

ИСТОЧНИК


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