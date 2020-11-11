В Узбекистане с 1 апреля 2021 года запретят продажу муки высшего сорта без микронутриентов, сообщает Podrobno.uz.

Это предусмотрено постановлением президента Узбекистана "О дополнительных мерах по обеспечению здорового питания населения".

В рамках документа, на территории Узбекистана с 1 апреля 2021 года разрешается продажа только муки высшего сорта, обогащенной микронутриентами. Для эффективной реализации этой меры устанавливается нулевая таможенная ставка на ввозимые микронутриенты для обогащения муки.

По данным Всемирной организации здравоохранения, в случае охвата 70% населения обогащенной мукой можно добиться заметного снижения уровня анемии.

Напомним, что пшеничная мука первого сорта и пищевая соль в Узбекистане производятся и реализуются только в обогащенном микронутриентами виде с января 2011 года. Также в Узбекистан с 1 апреля 2020 года разрешили ввозить только обогащенные микронутриентами пшеничную муку первого сорта и пищевую соль.

Микронутриенты – незаменимые пищевые вещества (витамины и минеральные вещества), необходимые для нормального роста и развития организма человека.