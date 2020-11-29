Незагруженные школы начнут передавать частникам в доверительное управление

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев подписал указ «О мерах по развитию сфер образования и воспитания, и науки в новый период развития Узбекистана» от 6 октября (УП-6108).

Как отмечается в документе, в порядке эксперимента школы передадут в доверительное управление частному сектору на 5 лет с правом последующего продления Речь идет о школах Ташкента, Ташкентской области, Нукуса и областных центров с коэффициентом сменности ниже 0,7 (соотношение числа детей, посещающих школу во вторую смену к общему количеству учащихся). При этом не будут уменьшены средства, выделяемые из госбюджета на содержание учебных учреждений.

При этом:

·доверительный управляющий берет на себя инвестиционные обязательства по бесплатному обучению учащихся школ и учеников, прикрепленных к микроучастку, обеспечению их конкурентоспособности, повышению качества образования, выведению показателей на высокий уровень, выполнению ремонта зданий, укреплению материально-технической базы, а также обеспечению школы современным учебным и лабораторным оборудованием;

·доверительному управляющему выделяются пустующие здания и земельная площадь школы для организации деятельности негосударственных образовательных, спортивных и культурных организаций (в том числе кружков, секций, курсов, центров);

·выделение доверительному управляющему пустующих зданий и земельных площадей школы осуществляется в соответствии с решением министра народного образования в порядке, установленном законодательством.

Ранее президент Шавкат Мирзиёев отмечал, что из-за низкого качества образования и недостаточности материально-технической базы некоторые школы остаются незагруженными. Например, в 32 школах Ташкента низок уровень охвата учащихся.

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