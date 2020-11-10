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  • 10 ноябрь 2020 10:18
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Частные телеканалы презентовали в "Узбеккино" проекты новых сериалов

Частные телеканалы презентовали в "Узбеккино" проекты новых сериалов

В Национальном агентстве "Узбеккино" состоялась очередная презентация по съемкам новых сериалов совместно с частными телеканалами.

 

На презентации были рассмотрены проекты многосерийных сериалов "Нажоткорлар”( Спасители), "Менинг маҳаллам” (Моя махалля), представленныетелеканалом "Zo’r TV”, сериалы"Орзулар палатаси” (Палата мечтаний), "Қодирхон” (Кадырхан) телеканалом "My5” , а также "Дард” (Боль)? "Она замин” (Мать-Земля), сьёмки которых планирует "Sevimli TV”.

 

В ходе презентации были продемонстрированы специальные тизеры и постеры, разработанные для новых сериалов, даны рекомендации по проектам. Также были обсуждены вопросы финансирования сериалов и работы по съемкам, пишет «Даракчи».


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