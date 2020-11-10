Озодбек Назарбеков прокомментировал дело главбуха, который покупал пудру за 1,2 млн сумов

9 ноября в Ташкенте состоялась видеоконференция с участие министра культуры.

В ходе мероприятия Озодбек Назарбеков прокомментировал дело главного бухгалтера, который покупал обычную пудру за 1,2 млн сумов. Об этом рассказывает сайт kun.uz.

Напомним, на днях генеральный прокурор Нигматилла Юлдашев рассказал о преступных схемах некоторых должностных лиц Министерства культуры.

По его словам, некий Ибрагимов, ранее судимый и несколько лет отсидевший в тюрьме за воровство и расхищение, в 2019 году был назначен главным бухгалтером министерства. После чего он принялся за создание преступного плана вместе со своими знакомыми.

Глава надзорного ведомства заявил, что обычная женская пудра, которая стоит 20 тысяч сумов, была указана в документах в 57 раз дороже реальной цены, то есть почти 1,2 млн сумов. В результате было расхищено 2,3 млрд сумов.

Как заявил Озодбек Назарбеков, что он не нанимал вышеуказанного главного бухгалтера.

«Когда было возбуждено уголовное дело, я в тот же день позвонил ему и получил его заявление. После этого при подборе персонала был установлен строгий контроль», - сказал он.

Говоря о пудре, он отметил, что «это позор для министерства».

«К сожалению, я узнал об этом инциденте после возбуждения уголовного дела. То есть в тендере я не участвовал. Вы знаете, при отборе фирма показала представителям министерства качественные товары. Но в театры доставили другие товары, некачественные. После жалобы сотрудников театра, правоохранители возбудили дело», - заключил Озодбек Назарбеков.