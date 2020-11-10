Справку с места жительства можно получить на Едином портале my.gov.uz

Центром управления проектами электронного правительства, Единым интегратором UZINFOCOM в сотрудничестве с Министерством внутренних дел Республики Узбекистан запущена на ЕПИГУ услуга "Справка по месту постоянного (временного) проживания”. Об этом пишет "Даракчи".

Для этого необходимо авторизоваться на my.gov.uz, в разделе "Справки” найти услугу "Справка по месту постоянного (временного) проживания” и направить запрос в систему. Единый портал автоматически сгенерирует информацию, которую также можно скачать в виде справки.

Сервис бесплатный и доступен в режиме онлайн.

Ссылка для перехода к госуслуге -https://my.gov.uz/uz/service/view/367.