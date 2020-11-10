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  • 10 ноябрь 2020 10:11
  • 35

Справку с места жительства можно получить на Едином портале my.gov.uz

Справку с места жительства можно получить на Едином портале my.gov.uzЦентром управления проектами электронного правительства, Единым интегратором UZINFOCOM в сотрудничестве с Министерством внутренних дел Республики Узбекистан запущена на ЕПИГУ услуга "Справка по месту постоянного (временного) проживания”. Об этом пишет "Даракчи".

 

Для этого необходимо авторизоваться на my.gov.uz, в разделе "Справки” найти услугу "Справка по месту постоянного (временного) проживания” и направить запрос в систему. Единый портал автоматически сгенерирует информацию, которую также можно скачать в виде справки.

 

Сервис бесплатный и доступен в режиме онлайн.

 

Ссылка для перехода к госуслуге -https://my.gov.uz/uz/service/view/367.


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