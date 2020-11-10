Во сколько обойдется Моргенштерну растаможка Mercedes-Benz в Узбекистане

Российский рэпер и музыкант Алишер Валиев (псевдоним Моргенштерн) в октябре провел в Instagram розыгрыш своего автомобиля Mercedes-Benz E200. Победителем конкурса стал житель Бухары Азим Абдуллаев.

Моргенштерн тогда связался с победителем и сообщил, что лично привезет автомобиль. Позже музыкант, узнав стоимость растаможки автомобиля в Узбекистане, записал видеосообщение.

«Вы вообще знаете, сколько стоит растаможка машины в Узбекистан. Как сама машина», — сказал артист. Он попросил правительство оказать помощь в доставке машины с учетом закрытых границ и дороговизны ввоза автомобиля в страну.

В интервью журналисту Юрию Дудю музыкант заявил, что ему необходимо доплатить еще 2 млн рублей, чтобы доставить Mercedes-Benz победителю конкурса.

Своему «Мерину» певец посвятил одну из песен (содержит много нецензурной лексики), которая набрала на Youtube свыше 85 миллионов просмотров (на момент публикации). По оценкам, машина обошлась артисту в 4 млн рублей (51 тысяча долларов).

Государственный таможенный комитет предоставил Kun.uzинформацию о таможенных пошлинах, взимаемых при ввозе автомобиля в Узбекистан физическим лицом.

«Если транспортное средство, указанное в вашем обращении, относится к коду ТН ВЭД 8703 23 198 1, то согласно действующему законодательству применяется пошлина в размере 30% от таможенной стоимости плюс 2,5 доллара США за куб. см от объема двигателя, а также НДС — 15%, сбор за таможенное оформление — 0,2% от таможенной стоимости, утилизационный сбор — 120 базовых расчетных величин», — говорится в сообщении.

По предварительным расчетам ГТК, таможенные платежи при ввозе автомобиля стоимостью 538 млн 713 тысяч 760 сумов составят 353 млн 801 тысяч 986 сумов (около 34 тысяч долларов по курсу Центробанка на 9 ноября).

При отсутствии сертификата о происхождении товара либо возникновении сомнений в достоверности данного сертификата и (или) указанных в нем сведений к товару применяется удвоенная ставка таможенной пошлины. То есть она может вырасти примерно до 598 млн 959 тысяч 482 сумов (57,7 тысячи долларов), отметили в комитете.

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