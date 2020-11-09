Узбекистан может внедрить изучение китайского языка в детских садах, сообщает Podrobno.uz

Об этом стало известно по итогам переговоров между министром дошкольного образования Агриппиной Шин и послом Китайской Народной Республики Цзян Янь.

"На встрече были обсуждены актуальные вопросы текущего и перспективного сотрудничества. В частности, обговорены вопросы привлечения инвестиций для организации производства развивающих игрушек, игрового оборудования, а также дидактических материалов, инвесторов для расширения сетей негосударственных детсадов на основе государственно-частного партнерства", – отметили в Министерстве дошкольного образования.

Также была рассмотрена возможность изучения китайского языка, как одного из иностранных, в государственных детсадах и необходимость организации курсов повышения квалификации для специалистов системы дошкольного образования.

Министр дошкольного образования и посол КНР договорились о запуске пилотного проекта цифрового детского сада.

Отдельно было обсуждено дальнейшее сотрудничество с китайским фондом имени Сун Цинлин в рамках улучшения качества образования и условий в специализированных дошкольных образовательных учреждениях, а также повышения потенциала работников данных организаций.

Стороны также обсудили проведение второго узбекско-китайского форума "Инновационные подходы к раннему развитию детей" в Китае.

Кроме того, посольство Китая передало в дар детям из малоимущих семей игрушки и принадлежности в количестве 300 штук.