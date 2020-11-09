ГНК опроверг обязательное налогообложение трудовых мигрантов

Государственный налоговый комитет опроверг информацию о том, что трудовые мигранты теперь обязаны уплачивать налог, так как с 2021 года они будут приравниваться к самозанятым лицам.

Напомним, согласно постановлению президента (ПП-4829), с 1 января 2021 года устанавливается порядок, в соответствии с которым осуществление временной трудовой деятельности за рубежом путем организованной трудовой миграции приравнивается к видам деятельности (работам, услугам), которыми могут заниматься самозанятые лица, и к ним применяется порядок уплаты налогов и исчисления размера пенсии, установленного для самозанятых лиц.

ГНК отмечает, что согласно статье 369 Налогового кодекса, самозанятые лица освобождены от уплаты налога на доходы физических лиц. Самозанятое лицо может добровольно уплачивать социальный налог в Пенсионный фонд для исчисления пенсии и трудового стажа, минимальная сумма которого установлена в размере 50% от БРВ до конца 2020 года, что составляет на сегодняшний день 111500 сумов.

«При этом если гражданин, осуществляющий временную трудовую миграцию за рубежом, не видит необходимости в исчислении пенсии и стажа в Узбекистане, то социальный налог в Пенсионный фонд уплачивать не нужно», — говорится в сообщении.

Данная мера направлена на социальную поддержку трудовых мигрантов, а также служит гарантией их материальной защиты в будущем, подчеркивает комитет.

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