Шавкат Мирзиёев поздравил медиков с профессиональным праздником

Президент Узбекистана поздравил представителей сферы здравоохранения с Днем медицинских работников.

Текст поздравления был опубликован на официальном сайте главы государства.

«От всей души поздравляю вас, посвятивших свою жизнь такому ответственному и почетному делу, как охрана здоровья народа, с профессиональным праздником – Днем медицинских работников и выражаю всем вам свое глубокое уважение и наилучшие пожелания. Наш народ видит в вас представителей самой благородной в мире профессии, людей поистине самоотверженных, верных своей священной клятве, и очень ценит ваш нелегкий труд», - сказал президент.

Глава государства подчеркнул, что «в нынешних сложных условиях пандемии короновируса медики выступают настоящими защитниками здоровья нации, что достойно самого высокого признания».

«Безусловно, ни с чем не сравнимы ваши заслуги в исцелении тысяч наших соотечественников от такого опасного заболевания. Пользуясь случаем, от имени всего нашего народа и от себя лично выражаю глубокую благодарность всем медицинским работникам, находящимся на переднем крае этой беспощадной борьбы, подвергающим свою жизнь опасности и показывающим всем пример мужества и стойкости», - отметил он.

Мирзиёев сообщил, что в стране совершенствуются службы первичной медико-санитарной, экстренной и скорой медицинской помощи, оказание специализированных услуг. Достигаются значительные результаты в снижении материнской и детской смертности, ранней диагностике заболеваний, формировании в семьях здорового образа жизни, повышении медицинской культуры населения, увеличении средней продолжительности жизни.

Кроме того, на реформирование сферы из государственного бюджета было выделено 14,8 триллиона сумов – в 1,2 раза больше, чем в 2019 году, также в рамках инвестиционной программы в сферу направлено 1,15 триллиона сумов, что позволило, несмотря на существующие трудности, выполнить огромную работу. В частности, в центре и на местах в короткие сроки были построены лечебно-профилактические учреждения, карантинные зоны и распределительные центры. В Зангиатинском районе Ташкентской области открыта многопрофильная специализированная больница на 4 тысячи коек.

Внедрена новая система достойного стимулирования труда работников сферы, увеличения их заработной платы, дополнительных надбавок медикам, работающим в условиях пандемии.

«В настоящее время в стране действуют 5805 частных медицинских учреждений, что способствует повышению качества медицинских услуг и усилению конкуренции в сфере. Сегодня более 70 из них предоставляют лабораторные услуги по выявлению коронавирусной инфекции, 25 клиник занимаются ее диагностикой и лечением. Надо отметить, что проводимая работа по укреплению частного сектора в медицине полностью оправдывает себя в нынешней сложной ситуации», - сказал глава государства.

Стало также известно, что в настоящее время в сотрудничестве с высшими учебными заведениями Германии, Италии, России, Южной Кореи, Турции, Беларуси, Украины и других стран осуществляются совместные образовательные программы, в рамках которых студенты из Узбекистана овладевают востребованными специальностями.

«Уверен, что вы, настоящие герои нашего времени, мужественно преодолевающие вместе со всем народом нынешние тяжелые испытания, примете самое активное участие в выполнении столь ответственных задач. В центре нашего внимания и впредь будут находиться вопросы достойного стимулирования вашего нелегкого и благородного труда, подготовки квалифицированных кадров, повышения конкурентоспособности сферы здравоохранения страны, усиления сотрудничества с Всемирной организацией здравоохранения и зарубежными медицинскими центрами, развития телемедицины. Еще раз искренне поздравляю вас с профессиональным праздником. Желаю всем вам здоровья, семейного счастья и благополучия», - заключил Мирзиёев.