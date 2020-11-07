В Узбекистане государство будет гарантировать ряд медицинских услуг и лекарства

На примере Сырдарьинской области будут четко определены задачи каждого звена здравоохранения и разработаны отдельные гарантированные государством пакеты медицинских услуг и лекарств.

Об этом говорилось в ходе видеоселекторного совещания с участием главы государства 6 ноября.

Для оказания населению бесплатных медицинских услуг в рамках гарантированных пакетов будет введена последовательность выдачи направлений «сельский врачебный пункт – поликлиника – центральная многопрофильная поликлиника – больница».

Для финансирования гарантированных пакетов медицинских услуг и лекарств будут внедрены механизмы государственного медицинского страхования и создан отдельный фонд.

В пакетах будет четко прописано, какие медицинские услуги предоставляют СВП и семейные поликлиники, а лечением каких заболеваний занимаются центральные поликлиники и больницы.

Отмечена необходимость оцифровать все эти процессы для обеспечения прозрачности системы и избавления врачей от бумажной волокиты.

К примеру, один врач тратит 60 процентов рабочего дня на заполнение 10-15 бумажных отчетов.

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