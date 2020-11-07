» » » В Узбекистане с 1 июня будущего года запустят программу по бесплатной выдаче витаминов детям и женщинам
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  • 7 ноябрь 2020 11:28
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В Узбекистане с 1 июня будущего года запустят программу по бесплатной выдаче витаминов детям и женщинам

В Узбекистане с 1 июня будущего года запустят программу по бесплатной выдаче витаминов детям и женщинам В Узбекистане с 1 июня будущего года запустят программу по бесплатной выдаче витаминов детям и женщинам, сообщает Podrobno.uz.

 

С 1 июня следующего года бесплатно будут предоставляться:

·витамины и питательные микроэлементы – детям до 5 лет;

·противопаразитарные препараты – детям до 10 лет;

·йодные препараты – беременным женщинам, кормящим матерям и детям до 15 лет;

·фолиевая кислота и феррум – женщинам в возрасте до 35 лет.

 

Эти лекарства и витамины будут раздаваться семейными врачами.

 

В Узбекистане сегодня дефицит фолиевой кислоты и железа встречается у 40 процентов женщин, а у 55 процентов детей в возрасте до 5 лет – анемия, вызванная нехваткой железа. 70 процентов детей дошкольного и школьного возраста страдают кишечными паразитарными заболеваниями.

 

Из-за низкой физической активности, переедания, особенно в вечернее время, повышенное кровяное давление наблюдается у 30 процентов, высокий уровень холестерина – примерно у 46 процентов населения.


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