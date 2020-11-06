В Узбекистане планируется ввести ежегодный сбор за владение автотранспортным средством

Министерство финансов опубликовало на портале СОВАЗ проект постановления Кабинета Министров, который предусматривает введение двух видов сбора за владение автотранспортным средством. Об этом пишет UzNews

В частности, специальный сбор, который могут вводить Совет министров Республики Каракалпакстан, Кенгаши народных депутатов областей и города Ташкента. Размер данного сбора не может быть более 25 сумов за единицу топлива. Он будет добавляться к розничной стоимости бензина, дизельного топлива, сжиженного и сжатого газа.

Сбор будет взиматься при реализации автозаправочными и газозаправочными станциями автомобильного бензина, дизельного топлива, сжиженного и сжатого газа конечным потребителям и направляться на развитие региональных дорог.

Второй сбор – ежегодный сбор за владение автотранспортным средством, размер которого будет определяться исходя из мощности двигателя. Его могут вводить Кенгаши народных депутатов (Кенгаш) районов и городов. Введение этого сбора было предусмотрено указом президента от 9 декабря 2019 года.

Отмечается, что ежегодный сбор не обязателен для введения. Так, он может быть введен решением Кенгаша района или города. При этом сбор будет обязателен только для того района или города, где он был установлен.

Уплачивать сбор обязаны физические и юридические лица, владеющие автомобилем. Ежегодный сбор не платят бюджетные организации, получатели бюджетных средств, а также сбор не уплачивается за железнодорожный, морской, речной, воздушный транспорт и специально оборудованные транспортные средства для инвалидов. Решением Кенгаша могут быть установлены и другие льготы.

Как определяется размер ежегодного сбора

Он устанавливается по формуле: мощность (в л.с.)* «сумму сбора на каждую лошадиную силу».

При этом сумма сбора определяется Кенгашем.

Поступившие денежные средства будут направляться на целевые затраты по проектированию, строительству, реконструкции и ремонту автомобильных дорог и улиц данного района, города.

Как планируется вводить ежегодный сбор

Ежегодно до 1 февраля будет разрабатываться размер сбора за владение автотранспортом, с учетом уровня доходов в каждом районе, городе. После согласования с финансовыми органами и перед введением сбора его выносят на всеобщее обсуждение с жителями административно-территориальной единицы через официальные сайты и социальные сети.

После этого, с учетом поступивших предложений, до 15 марта Кенгаши рассматривают размер сбора. При утверждении ежегодного сбора в течение 10 рабочих дней владельцам автомобилей, прошедшим государственную регистрацию на данной территории, направляется письменное уведомление.

В течение месяца после получения уведомления сбор необходимо оплатить в регистрационных и экзаменационных отделах УБДД или любом коммерческом банке. При несвоевременной оплате с владельца также будет взыскиваться пеня.

Если на следующий год нет необходимости в повышении, понижении или отмене ставки, ранее установленный размер сбора сохраняет свою силу.

Стоит отметить, что размер данной ставки в проекте постановления Кабмина не указан.

Принять участие в обсуждении проекта можно до 20 ноября 2020 года.