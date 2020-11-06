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  • 6 ноябрь 2020 17:08
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В Узбекистане владельцам авто разрешили покупать номера с любой комбинацией букв

В Узбекистане владельцам авто разрешили покупать номера с любой комбинацией букв

В Узбекистане владельцам автомобилей разрешили покупать номера с любой комбинацией букв, сообщает Podrobno.uz.

 

Это предусмотрено постановлением правительства "О внесении изменений и дополнений в постановление Кабинета Министров "О совершенствовании порядка государственной регистрации и выдачи государственных регистрационных номерных знаков для автомототранспортных средств".

 

В документе отмечается, что так называемые "красивые" номера, подлежащие выдаче по повышенной ставке платежей, с комбинацией цифр 1-3 категорий, могут быть выставлены на аукцион с любой другой комбинацией букв на основании заявлений физических и юридических лиц.

 

Стоимость данной услуги в Ташкенте составит от 300 до 900 базовых расчетных величин (от 66,9 млн до 200,7 млн сумов) в зависимости от номера, в регионах – от 200 до 500 (от 44,6 млн до 111,5 млн сумов).

В Узбекистане владельцам авто разрешили покупать номера с любой комбинацией букв


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Общество / Новости Узбекистана
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