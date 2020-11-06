В Узбекистане ввели обязательную госрегистрацию электромотоциклов и электроскутеров

В Узбекистане ввели обязательную государственную регистрацию электроскутеров и электромотоциклов.

Об этом говорится в постановлении правительства «О внесении изменений и дополнений в постановление Кабинета Министров от 31 августа 2017 г. № 683 «О совершенствовании порядка государственной регистрации и выдачи государственных регистрационных номерных знаков для автомототранспортных средств».

Согласно документу, теперь в органах ГСБДД подлежат государственной регистрации автотранспортные с рабочим объемом двигателя 50 и более куб.см или максимальной конструкционной скоростью 50 и более километров в час.

Кроме того, обязательной государственной регистрации подлежат электромобили с объемом двигателя мощностью от 4 и более кВт или максимальной конструкционной скоростью 40 и более километров в час (электромотоциклы и электросамокаты), а также прицепы и полуприцепы к ним.

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